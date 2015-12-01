Зі стовбурових клітин вчені виростили нейрони сітківки

Нейрони сітківки необхідні для передачі зорових сигналів у головний мозок, а їх пошкодження може призвести до втрати зору, пише Медпортал .

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Вчені скористалися системою редагування геному CRISPR-Cas9, що дозволило їм ввести в ДНК стовбурових клітин ген, відповідальний за експресію червоного флюоресцентного білка. Це дало можливість спостерігати за ходом диференціювання стовбурових клітин в нейрони сітківки. Виростити клітини вдалося за 30 днів.

Авторам вдалося виділити популяцію клітин, що складається лише з нейронів, які містять флюоресцентний білок. Вони показали, що функціонально ці клітини нічим не відрізнялися від нейронів сітківки, присутніх в організмі.

Дональд Зак (Donald Zack) пояснює, що розроблений ними метод дозволить ефективніше тестувати нові препарати, що перешкоджають розвитку сліпоти. Також автори сподіваються, що незабаром стане можливим пересаджувати вирощені клітини. Це допоможе відновити зір у пацієнтів з глаукомою або розсіяним склерозом.