Гарний краєвид за вікном поліпшує здоров'я

Дослідження проводилося у Великій Британії. Виявилося, що на здоров'я громадян впливає не кількість зелені за вікном, не тип населеного пункту, а саме її краса, пише Здоров'я. Цей параметр визначали місцеві жителі, виставляючи оцінки від 1 до 10 фотографій околиць на спеціальному сайті. Фотографій в базі даних було 212000, свої відгуки люди залишали 1,5 мільйона разів.

Все це означає, що при проектуванні нових кварталів варто враховувати смаки людей. І ці смаки не так просто визначити, як здається: наприклад, самі по собі багаті декорації, а також дерева або чагарники не роблять місце автоматично красивим.