Вправи на витривалість можуть бути небезпечними для серця - медики

Результати дослідження були опубліковані American Physiological Society, пишуть Новини Ізраїлю.

Вчені виявили, що у мишей з мутацією десмоплакіна – білка, який підтримує серцеву стінку – вправи приводили до раннього ослаблення стінки серця.

Аритмогенна кардіоміопатія шлуночка (AVC) є найбільш поширеним серцевим захворюванням і призводить до раптової смерті під час інтенсивних фізичних навантажень.

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В ході кількох досліджень було показано, що у мишей з мутантної формою десмоплакіна розвиваються такі ж проблеми з серцем, як і у пацієнтів з AVC. Більш того, вправи також змінили передачу сигналу по молекулярному шляху, що сприяло росту нових клітин і ускладнювало відкладення жиру, прискорюючи розвиток AVC. Подібні ефекти були помічені ще до зміни функціональності тканини.

Дослідники дійшли висновку, що зміни в міжклітинних зв'язки можуть бути виявлені ще до погіршення серцевої функції, і зазначили, що слід ретельно вибирати програму навантажень для пацієнтів з такою мутацією.