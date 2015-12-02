Чим корисне броколі

У броколі міститься в 2,5 рази більше вітаміну С, ніж в апельсинах. Білок броколі за поживністю і складом амінокислот порівнюють з білком яловичини, також в овочі в 2 рази більше білка, вітамінів А і С, кальцію, фосфору і заліза, ніж у білокачанної і цвітної капусти.

Вітамін С, у якого імідж головного борця з застудами, брокколі міститься в ударних кількостях – 149% від денної норми на 100 гр. Він не дуже допомагає, якщо почати приймати його, коли хвороба вже розігралася. Зате добрий для профілактики застуд. Особливо ефективно вітамін С запобігає застуді у тих, хто активно займається спортом: дослідження показали, що серед спортсменів, які його приймають, захворюваність знижується на 50%.

У броколі містяться органічні сполуки – глюкозинолати, з яких синтезується сульфорафан. Він відомий насамперед протираковою активністю, але цим його корисні властивості не обмежуються. Виявляється, ця речовина допомагає зміцнити імунітет, стимулюючи в організмі вироблення інтерферонів – білків, які захищають клітини від вторгнення вірусів.

Однак потрібно враховувати, що синтез сульфорафана відбувається за участю мірозинази – ферменту, який руйнується при термічній обробці. Тобто сульфорафан виробляється при вживанні в їжу сирої брокколі.