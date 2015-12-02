У дитячих сосках виявлено канцерогени

Як повідомляється, вимога викликана високою ймовірністю підвищеного вмісту канцерогенних речовин в сосках цих типів, пишуть Новини Ізраїлю.

Інші ознаки, які повинні викликати побоювання: маркування G на ручці соски, маркування 41/4/2014 на упаковці і час продажу – після червня 2015 року. В ході перевірки ізраїльського інституту стандартів у них виявлено підвищений вміст нітрозамінів.

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Велика частина цих органічних сполук, що володіє сильним канцерогенним дією навіть при одноразовому використанні. При попаданні в організм нітрозаміни вражають печінку, можуть спричинити конвульсії, крововилив і навіть призвести до коми.