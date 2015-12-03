Психологи назвали основну причину переїдання

Людям, які не помічають, скільки вони їдять, експерти радять вести спеціальний щоденник / Фото: УНІАН

Щоб схуднути, потрібно змінити своє ставлення до їжі. За словами експертів, в дитинстві ми ставимося до їжі правильно. Маленькі діти в основному не переїдають. Вони не будуть їсти, не відчуваючи почуття голоду

Читайте також"Сови" схильні до ожиріння - відкриттяВ певному віці наше ставлення до їжі змінюється. У нас з'являються інші причини для вживання їжі. Людям, які не помічають, скільки вони їдять, експерти радять вести спеціальний щоденник. У нього потрібно заносити продукти, їх кількість і свій емоційний стан на момент прийому їжі. Також там можна відзначати, які продукти викликають потяг.

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До речі, дослідники з Університету Брігама Янга нещодавно запропонували людям, які худнуть, відмовитися від підрахунку калорій. Замість цього вони радять рахувати з'їдені шматочки. За словами вчених, новий спосіб дуже ефективний. Учасники експерименту, які підраховували кількість укусів, за місяць втратили близько двох кілограмів, хоча їх звичний раціон харчування не змінився.