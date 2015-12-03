Позбавлення від 1 г жиру в підшлунковій залозі поліпшить стан діабетика

Рой Тейлор (Roy Taylor) і його колеги провели дослідження, в якому взяли участь 18 осіб з діабетом 2 типу та 9 здорових добровольців. Захворювання було діагностовано у діабетиків в середньому за 6,9 років до початку експерименту, пише Медпортал.

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Кожному з учасників для зниження ваги була проведена баріатрична операція. Перед її проведенням і через 8 тижнів після операції реєструвалася вага учасників, рівень жиру в підшлунковій залозі і інсулінова реакція. У людей, що страждають діабетом, був виявлений підвищений рівень жиру в підшлунковій залозі.

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Після операції всі учасники схудли приблизно на 13% від початкової ваги. Кількість жиру в підшлунковій залозі тих, хто не страждав на діабет, не змінилося, а у діабетиків цей показник знизився на 1,2% (що відповідало приблизно 0,6 г жиру) і досяг норми. Це призвело до нормалізації рівня вироблення інсуліну і позбавленню хворих від симптомів діабету.

Все це в черговий раз вказує на те, що схуднення сприяє поліпшенню стану людей, що страждають діабетом 2 типу. Втім, щоб позбутися від 1 грама жирових відкладень підшлункової залози, необхідно схуднути як мінімум на 10 кг.