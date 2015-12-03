У США відкрився саміт із геномного редагування
Сотні вчених зібралися у Вашингтоні на саміті з геномному редагуванню - типу генної інженерії, що дозволяє вносити зміни в ДНК.
У США відкрився саміт з геномному редагування / 062.ua
Багато експерти сподіваються, що нові технології дозволять лікувати багато захворювань, передає Бі-бі-сі.
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У той же час геномні редагування залишаються спірним питанням, у тому числі з етичної сторони. Навіть деякі прихильники методу визнають, що люди ще недостатньо підготовлені до того, щоб безпечно маніпулювати ДНК.
Використання цієї технології регулюється в світі по-різному: наприклад, у США дослідникам заборонено використовувати на ці цілі бюджетні кошти, зате в Китаї вже ведуться повномасштабні розробки.
Багато експертів закликають до міжнародної угоди, яка б забороняла використання геномного редагування для створення генетично більш розвинутих людей.