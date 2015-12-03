Мозок щасливих людей влаштований інакше, ніж у нещасних - вчені

Таких висновків дійшли вчені з Університету Кіото (KyotoUniversity) на чолі з професором Ватару Сато (WataruSato), пише Медпортал.

З психологічної точки зору люди, які відчувають безліч позитивних емоцій і відчувають себе задоволеними життям, вважаються щасливими. Однак, чи пов'язане відчуття щастя з особливостями будови головного мозку, до останнього часу було неясно.

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Всім учасникам експерименту запропонували відповісти на питання, наскільки вони задоволені своїм життям і як часто відчувають позитивні емоції. Після цього всі вони пройшли процедуру МРТ.

Вивчення отриманих сканів показало, що в головному мозку тих, хто вважав себе щасливим, було більше сірої речовини в ділянці передклиння півкуль головного мозку. Цікаво, що результати деяких досліджень показали, що частка сірої речовини в передклинні може збільшуватися у тих, хто практикує регулярні медитації.