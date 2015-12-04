"Гормон любові" пов'язали з депресією у жінок

Вчені з Університету Каліфорнії хотіли з'ясувати, чи окситоцин допомагає при депресії. Фахівці провели дослідження на мишах. Виявилося, на самок і самців гризунів даний гормон діяв по-різному. Крім того, дослідники вважають, що в деяких випадках через підвищений рівень окситоцину може розвинутися депресія, розповідає meddaily.ru з посиланням на "МИР24".

Піддослідним тваринам окситоцин вводили за допомогою назального спрею. Після введення гормону у самців з'являлася мотивація і їм хотілося взаємодіяти з іншими гризунами. На самок "гормон любові" або взагалі не впливав, або загострював їх стан. Так, судячи з усього, використовувати цей гормон для лікування депресії у жінок не варто.

Читайте також"Гормон любові" допомагає відновитися після робочого дняВчені кажуть: у стані стресу у представниць прекрасної статі зменшується потреба в спілкуванні і підвищується рівень окситоцину. Тому немає нічого дивного в тому, що "гормон любові" посилює симптоми депресії. До речі, як показало інше недавнє дослідження, у жінок з депресією підвищені рівні експресії генів, що регулюють глутаматну нейромедіаторну систему. Глутамат - головний збудливий нейромедіатор.