Найбільша кількість отруєнь на планеті в Африці і в Азії - ВООЗ

За підрахунками ВООЗ, щорічно близько 600 млн осіб (кожен 10-й житель планети) переносять захворювання харчового походження, йдеться в доповіді ВООЗ, присвяченій впливу зараженої їжі на здоров'я людини. З них 420 тис. (у тому числі 125 тис. дітей) помирають в результаті вживання в їжу заражених продуктів харчування.

«До теперішнього часу оцінка поширеності захворювань харчового походження була досить неясною. Це не дозволяло точно оцінити людські втрати через заражені продукти харчування. Дана доповідь вносить повну ясність», - заявила глава ВООЗ Маргарет Чен (Margaret Chan). Вона наголосила, що знання, які саме патогени та в якій частині світу створюють найбільші проблеми допоможуть прийняти цілеспрямовані заходи для їх вирішення.

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Найбільша смертність від захворювань харчового походження реєструється в Африці і Південно-Східній Азії. Найчастіше відзначаються діарейні хвороби – вони щороку виявляються у 550 млн осіб і призводять до 230 тис. летальних випадків. Найчастіше діарея розвивається в результаті вживання в їжу сирих або недостатньо приготованих м'ясних продуктів, яєць, свіжих продуктів і молочних продуктів, заражених норовірусами, кампілобактерій, нетифоїдною сальмонелою і патогенною кишковою паличкою.

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Деякі хвороби, зокрема, зумовлені нетифоїдною сальмонелою, викликають занепокоєння систем охорони здоров'я в усіх регіонах світу, в країнах як з високим, так і з низьким рівнем доходу. Інші хвороби, такі як тифоїдна лихоманка, холера харчового походження і хвороби, зумовлені патогенною кишковоюпаличкою, набагато більше поширені в бідних країни, тоді як кампілобактер є поширеним патогеном в країнах з високим рівнем доходу.