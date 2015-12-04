Статини знижують ризик розвитку повторного атеротромботичного інсульту

Відомо, що статини призначають для зниження рівня холестерину в крові. Поширена думка, що їх прийом також здатний зменшити ризик розвитку інсульту, пише Медпортал. Для того, щоб перевірити це припущення, японські вчені провели дослідження, в якому взяли участь 1578 осіб, які перенесли некардіоемболічний інсульт. Одній групі хворих призначали правастатин, один з найбільш поширених статинів, інша ж група пацієнтів приймала плацебо.

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Спостереження за учасниками експерименту тривало протягом 5 років. Кожен рік повторний інсульт діагностували приблизно у 2,6% пацієнтів, що входять в кожну з груп. У тих, хто приймав правастатин, атеротромботичний інсульт виникав значно рідше, проте прийом статинів ніяк не впливав на частоту розвитку інших форм інсульту.

Дослідники звертають увагу, що ряд міжнародних настанов рекомендує прийом статинів для запобігання повторного інсульту. Проте вони підкреслюють, що інсульт – гетерогенне захворювання і тому прийом цих препаратів не завжди виявляється ефективним.