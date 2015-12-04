Медитація здатна зупинити процес старіння

Дослідники зі США хотіли зрозуміти, які зміни відбуваються у тих, хто практикує медитацію, на рівні ДНК, розповідає meddaily.ru з посиланням на NDTV. Дослідження показало: медитація уповільнювала процес старіння клітин. Вона підвищувала рівень експресії двох генів тіломерази, додає нові молекули до тіломерів, розташованих на кінцях хромосом. Від довжини тіломерів залежить тривалість життя.

Згідно з даними попередніх досліджень, медитація знижує ризик інсультів, інфарктів і передчасної смерті. У новому дослідженні взяли участь 48 чоловіків і жінок з гіпертонією. Половина практикувала медитацію і слухала лекції з медицини. Інші зосередились на зміні способу життя, наприклад, зниженні ваги, регулярній фізичній активності, зменшенні споживання солі і помірному споживанні алкоголю.

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