Вчені створили біосенсор на основі жуйки

До його складу входить звичайна жувальна гумка і вуглецеві нанотрубки, що забезпечують чутливість сенсора, пише Медпортал.

Завдяки гумовій основі новий сенсор дуже пластичний і стійкий до різних деформацій. Більшість сучасних біосенсорів, з допомогою яких можна враховувати частоту серцевих скорочень, кількість пройдених кроків і періоди швидкого і повільного сну, зроблено з металу. Після багаторазових згинань і скручувань такий сенсор приходить в непридатність. Нова ж розробка Малькольма Ксинга (Malcolm Xing) і його колег позбавлена цього недоліку. Вона здатна зберігати свої властивості навіть після розтягування на 530%.

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Новий пристрій можна використовувати для реєстрації рухів – він може кріпитися на будь-якій частині тіла, а також для обліку частоти дихання.