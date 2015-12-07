Чоловіки орієнтуються у просторі краще, ніж жінки - дослідження

Незвичайний експеримент довів, що чоловіки дійсно краще вміють орієнтуватися в просторі, ніж жінки, і швидше і ефективніше знаходити дорогу до мети, йдеться в статті, опублікованій в журналі Behavioral Brain Research, пише РИА Новости.

"В стародавні часи чоловіки були мисливцями, а жінки – збирачами. Тому, як ми припустили, наші мізки могли розвиватися по-різному. Приміром, у минулому вчені показували, що жінки краще за чоловіків уміють знаходити певні об'єкти в тій точці, де вони знаходяться. Простіше кажучи, жінки краще знаходять речі в будинку, а чоловіки – сам будинок", — заявив Карл Пінтска (Carl Pintzka) з Науково-технологічного університету Норвегії в Осло.

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Пінтска і його колеги намагалися знайти відповідь на одне питання, яке цікавить багатьох нейрофізіологів, психологів, антропологів і обивателів – чому чоловіки, як сьогодні багато хто вважає, орієнтуються в просторі краще, ніж жінки, або ж показати, що це не так.

На цей рахунок існує дві протилежні точки зору. Прихильники першої теорії вважають, що ці відмінності є реальними, і що вони обумовлені біологічними причинами – відмінностями у структурі мозку або в наборах гормонів, що виробляються організмом. Їх противники вважають, що перевагу чоловіків обумовлено виключно соціальними факторами – освітою і вихованням.

Автори статті перевірили обидві гіпотези, набравши групу з майже чотирьох десятків добровольців – 18 чоловіків та 18 жінок і запропонувавши їм пройти тест окулярів віртуальної реальності. Під час "тест" цього гаджета вчені стежили за активністю мозку учасників експерименту, використовуючи магнітно-резонансну томографію.

Під час кожного раунду гри кожному добровольцю виділялося по 30 секунд на пошуки певного предмета у місті, позиція якого могла змінюватися або залишатися тією ж. У деяких випадках нейрофізіологи змінювали позицію не предмета, а віртуального "аватара" самих учасників експерименту, що змушувало їх шукати нові шляхи до предмета, положення якого залишалося завжди однаковим.

Як виявило дослідження, чоловіки в середньому на 50% частіше справлялися з цим завданням, ніж жінки, що в цілому підтвердило, що даний феномен дійсно існує на біологічному рівні. Приміром, чоловіки більше використовували гіпокамп – центр пам'яті – при вирішенні навігаційних завдань, а жінки – фронтальну кору півкуль. Розкривши ці відмінності, Пінтска і його колеги перевірили, чи пов'язані вони з гормонами. Зібравши ще одну групу добровольців, на цей раз повністю складалася з жінок, вчені видали половині з них краплі з тестостероном, які ті брали перед експериментом.

До розчарування вчених, тестостерон не допоміг жінкам краще справлятися з цим завданням, однак їхня робота мозку змінилася – вони частіше почали користуватися гіпокампом, і в цілому краще запам'ятовували структуру лабіринту. Все це, як вважає Пинтска, говорить про те, що чоловіки дійсно краще орієнтуються, ніж жінки, з біологічних причин.