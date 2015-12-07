Кава захистить від діабету

Регулярне вживання кави знижує ризик розвитку діабету 2 типу / Фото УНІАН

Дослідники вивчили склад популярного напою і виявили він містить корисні речовини. Однак вони з'ясували, що запобігти розвитку діабету 2 типу допомагає зовсім не кофеїн – він надавав лише короткочасний ефект на рівень інсуліну і глюкози.

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Вчені провели ряд експериментів на клітинних лініях щурів і з'ясували, що ключову роль грали кафестол і кавова кислота, що також входять до складу кави. Вони були здатні збільшувати вироблення інсуліну при додаванні глюкози.

Автори, проте, відзначають, що при приготуванні кави велика частина кафестолу затримується фільтрами, саме тому вони не виключають, що корисними властивостями володіють і інші компоненти, що входять до складу напою.

Втім, вони вважають, що і кафестол, і кавова кислота зможуть увійти до складу нових антидіабетичних препаратів.