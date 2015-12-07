Астма може призвести до хронічної мігрені

Такого висновку дослідники дійшли після того, як вивчили історію хвороби чотирьох з половиною тисяч пацієнтів, які страждають на епізодичні головні болі (менше 15 нападів на місяць), пишуть Новини Ізраїлю.

Через рік пацієнтів поділили на дві групи - одна з груп страждала на астму, друга - ні. Враховувалися також прийняті пацієнтами препарати, депресія і куріння. Ще за рік виявилося, що в середовищі астматиків хронічні мігрені розвинулися у 4,5% пацієнтів, а в середовищі учасників дослідження, не страждають астмою, - у 2,5%.

Це може відбуватися те, що при астмі відбувається запалення або в судинах, або в дихальних шляхах. Це, в свою чергу, призводить до появи хронічних мігреней.

Згідно зі статистикою, жінки страждають на мігрені майже в три рази частіше, ніж чоловіки.