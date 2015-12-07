"Глибокодумні" цитати на сторінці в соцмережах - ознака низького інтелекту

В експериментах психологів з Університету Ватерлоо взяли участь 845 осіб. Добровольців попросили оцінити ряд тверджень. Учасників запитали, наскільки глибокодумними вони вважали цитати, і чи згодні вони з ними. Вчені використовували різні цитати. Велика частина висловлювань належала американському письменнику індійського походження Дипаку Чопра, передає meddaily.ru з посиланням на The Economic Times.

Крім того, на спеціальному сайті фахівці згенерували безглузді фрази. Також добровольці оцінювали звичайні ствердження (загальновідомі факти) і відомі афоризми. Як не дивно, безглузді фрази здалися чверті учасників найбільш глибокодумними.

Читайте такожВелика кількість друзів у соцмережах призводить до стресуДобровольці, які високо оцінили псевдоінтелектуальні цитати, гірше впоралися з когнітивними тестами. До того ж, вони не були схильні до рефлексії. Ще, за словами дослідників, ці учасники часто вірили в паранормальні явища, теорії змов та альтернативну медицину.