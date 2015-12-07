Учені створили з біошкіри таблетки, які загоюють виразку шлунка

16:49, 07 грудня 2015
Зарубіжні новини
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Автори пояснюють, що клінічні випробування нового засобу почнуться вже в наступному році, а в 2015 році матеріал був успішно протестований на пацюках.

Таблетки на основе биокожи помогут справиться с язвой желудка / Фото: estet-portal.com

Дослідницька група з Оренбурзького державного університету на чолі з Рамілем Рахматулліним розробила таблетки від виразки, створені на основі біошкіри, повідомляє Медпортал.

Матеріал на основі гіалуронової кислоти, який може також використовуватися для лікування опіків і трофічних виразок, вперше був представлений в 2008 році. Рахматуллін стверджує, що в результаті подальших досліджень їм вдалося створити практично повний аналог шкіри людини.

Особливість нового матеріалу G-Derm-покращена адгезія, завдяки якій стає можливим лікувати виразку шлунка та дванадцятипалої кишки.

Автори пояснюють, що клінічні випробування нового засобу почнуться вже в наступному році, а в 2015 році матеріал був успішно протестований на пацюках.

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