Фотографії з кошенятами роблять людей агресивними

Коли людина дивиться на миле створіння, їй нерідко хочеться, наприклад, стиснути його якомога сильніше. Психологи кажуть: це нормальна реакція. Така агресія допомагає відновити рівновагу, коли емоційне збудження стає занадто сильним, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Попередні дослідження показали, що люди по-різному реагують на дітей і їх риси - великі очі, голову і високий лоб. Діти викликають у дорослих усмішку і бажання піклуватися про них. Вчені з Єльського університету провели серію експериментів, щоб краще вивчити цей феномен.

Читайте такожДомашні тварини захищають дітей від тривожного розладуДослідження показало: фотографії немовлят пробуджували в учасниках турботу. Однак добровольці також використовували агресивні висловлювання. Приміром, деякі говорили, що їм хотілося з'їсти малюків або вщипнути їх за щічки. В одному з експериментів 109 учасникам показували слайди з милими, смішними і нейтральними фотографіями тварин. Перед цим добровольцям роздали повітряно-бульбашкову упаковку.

Фахівці помітили: при вигляді милих тварин учасники лопали найбільше бульбашок порівняно з іншими фото. На думку вчених, прояви агресії допомагають людям впоратися з дуже сильними позитивними емоціями. Дослідники додають, що у людей з найбільш високими рівнями агресії позитивні емоції згасали через п'ять хвилин після перегляду фото. Тобто, їх емоційний стан стабілізувався швидше.