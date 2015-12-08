Італійські вчені встановили, що регулярні заняття у спортзалі поліпшують зір

Вчені з Університету Пізи (University of Pisa) провели експеримент, який демонструє, що фізична активність може активізувати роботу головного мозку. Клаудія Лунгі (Claudia Lunghi) і її колеги вважають, що регулярні заняття фізкультурою сприяють формуванню нових провідних шляхів у мозку і навіть допомагають впоратися з амбліопією, порушенням зору, також відомим як «ледаче око», повідомляє Медпортал.

У попередніх дослідженнях було показано, що фізична активність збільшувала кількість зв'язків між нейронами в зорової корі щурів, що сприяло поліпшенню зору тварин.

Тепер же італійські вчені вирішили провести експеримент за участю 20 добровольців. Кожному з них було запропоновано спершу заклеїти одне око за допомогою спеціального пластиру, після чого подивитися фільм. Після цього учасники дослідження знову дивилися той же фільм, однак під час перегляду займалися на велотренажері.

Відомо, що заклеювання одного ока сприяє формуванню нових зорових зв'язків у головному мозку – це є одним із проявів нейропластичності. Виявилося, що поєднання заклеювання з фізичним навантаженням збільшувало рівень нейропластичності в учасників.

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