Опубліковано нові рекомендації для пацієнток, які перенесли рак молочної залози

Про це йдеться в нових рекомендаціях, розроблених Американським онкологічним товариством та Американським суспільством клінічної онкології, пише Ремедіум, посилаючись на Reuters.

У документі докладно описується порядок допомоги жінкам, які перенесли рак молочної залози. У рекомендаціях перераховуються не тільки необхідні дії для виявлення нових пухлин, але і методи корекції психічних проблем, супутніх у ракових хворих.

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При складанні рекомендацій вчені проаналізували дані 237 досліджень з даної тематики і провели консультації з експертами в області первинної лікарської допомоги, гінекології, хірургії, онкології, радіології та догляду за хворими.

У ході аналізу зібраної інформації не було отримано докази необхідності проведення додаткових скринінгових тестів пацієнткам у стадії ремісії, так як вони не сприяють підвищенню виживаності, проте підвищують ризик отримання хибнопозитивних результатів.

Автори вказують, що для діагностики рецидивів у жінок, які зберегли одну молочну залозу після мастектомії, доцільно регулярно проводити мамографію. При цьому необхідності в МРТ-сканування немає.

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Для запобігання рецидивів раку і підвищення показників виживання, тривалість ендокринної терапії повинна складати 5-10 років. Однак, незважаючи на важливість лікування, багато жінок припиняють прийом ЛЗ раніше терміну через високу вартість препаратів або їхні побічні ефекти.

Вчені відзначають, що рак молочної залози є другим за поширеністю серед жінок онкологічним захворюванням після раку шкіри. При цьому п'ятирічна виживаність при злоякісних пухлинах молочної залози перевищує 90%.