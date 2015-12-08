Основні причини утворення каменів у нирках



Британські медики повідомляють, що люди все частіше страждають на сечокам'яну хворобу, пише Медпортал. За їх оцінками, за останні 7 років пацієнти стали на 20% частіше звертатися до медичних установ зі скаргами на камені в нирках.

Бхаскар Сомані (Bhaskar Somani) і його колеги з Багатопрофільної лікарні Саутгемптона (Southampton General Hospital) вивчили дані про майже 220 тисяч хворих. Вони виявили взаємозв'язок між метаболічним синдромом та ризиком розвитку сечокам'яної хвороби.

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Люди з метаболічним синдромом страждають зайвою вагою, а також іншими серйозними проблемами зі здоров'ям – високим рівнем холестерину в крові, підвищеним артеріальним тиском і діабетом. Одна з причин набору ваги – погане харчування і вживання великої кількості солі, цукру і напівфабрикатів. Це не тільки сприяє набору зайвих кілограмів, але і викликає утворення каменів у нирках. Автори зазначають, що роль харчування і фізичної активності в розвитку сечокам'яної хвороби часто недооцінюють.

Вчені відзначають, що знизити ризик утворення каменів допоможе вживання 2-3 літрів води щодня.