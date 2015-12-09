У Франції зафіксовано нові випадки пташиного грипу

Перший випадок пташиного грипу був зафіксований у Франції в минулому місяці та ідентифікований як вірус H5N1, який, за заявою французької влади, відрізнявся від відомого в Азії штаму H5N1.

Читайте такожВчені пояснили швидке набуття стійкості бактерій до антибіотиків

У зв'язку з виявленням пташиного грипу був обмежений імпорт птиці та продукції птахівництва з Франції до восьми країн, включаючи Японію – найбільшого експортера французької фуа-гра, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на Reuters.

Незважаючи на те, що досі немає доказів, що пташиний грип може передаватися людині через їжу, деякі штами вірусу призводили до летальних наслідків: в Азії зафіксовано кілька смертельних випадків серед людей, що перебували у безпосередньому контакті з тваринами.