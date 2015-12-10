Зловживання зеленим чаєм може стати причиною безпліддя

Відомо, що зелений чай корисний для мозку і серцево-судинної системи. Також він захищає організм від раку. Однак, як показало нове дослідження, високі дози цього напою небезпечні для здоров'я. Співробітники Університету Каліфорнії провели дослідження на мушках Drosophila. Фахівці встановили: зловживання зеленим чаєм негативно впливає на фертильність. Також дослідники не радять вживати високі дози БАДів з екстрактом зеленого чаю, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Вчені піддавали ембріони і личинки мушок впливу різних доз поліфенолів зеленого чаю. Через це личинки розвивалися повільніше, а їх вага при народженні була меншою. Крім того, в майбутньому у них народжувалося менше потомства. Десять міліграмів зеленого чаю робили мушок беззахисними перед голодом і тепловим стресом, але рятували їх від зневоднення.

Фахівці кажуть, що у особин жіночої статі знизилася фертильність, і на 17% скоротилася тривалість життя. Особи чоловічої статі не постраждали. Високі дози поліфенолов приводили до появи аномалій у будові органів репродуктивної системи, таких як атрофія яєчників. За словами дослідників, вживання зеленого чаю у великих кількостях може призводити до апоптозу (запрограмованої загибелі) "потрібних" клітин.