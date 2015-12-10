У США розробили "шприц" для швидкої зупинки кровотечі при пораненнях

В США дозволено до застосування новий пристрій для лікування ран. Новинка, названа XStat, зовні схожа на шприц. Її передбачається використовувати для швидкої зупинки кровотечі при вогнепальних пораненнях та колотих ранах. Розробники стверджують, що XStat здатний зупинити кров лише за 20 секунд, повідомляє Медпортал.

За допомогою приладу в рану вводиться 92 крихітні губки, які набухають і зупиняють кровотечу, утворюючи своєрідний «згусток». Губки зроблені з целюлози і покриті хітозаном, який запобігає розвиток бактеріальних інфекцій і стимулює згортання крові.

Читайте такожУльтразвук залікує будь-які рани, навіть незагойніКожна ін'єкція губок здатна ввібрати близько півлітра крові, а всього пацієнту може бути зроблено до трьох таких ін'єкцій. Губки можуть залишатися в ділянці рани до чотирьох годин, після чого їх необхідно видалити.

XStat був схвалений до застосування Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA). Експерти FDA відзначають, що використовувати новий прилад передбачається в тих випадках, коли неможливо накладення джгута – при пораненнях в ділянки паху або під пахви.