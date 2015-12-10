Зосередження на екрані смартфона тимчасово "відключає" слух - вчені

Британські вчені довели, що концентрація уваги на книзі, екрані телевізора, смартфона або комп'ютера справді робить людину майже повністю глухою стосовно звуків навколишнього світу, що пояснює, чому деякі люди не чують сигналів машин і стають жертвами ДТП.

Нейрофізіологи з Лондона з'ясували, що зосередження уваги на складній візуальній задачі тимчасово робить людину майже глухою стосовно звуків, що може пояснювати, чому деякі люди не чують сигналів машин і стають жертвами ДТП, йдеться в статті, опублікованій у Journal of Neuroscience, повідомляє ria.ru.

Люди часто стикаються з проблемою, що їх співрозмовники, рідні та колеги по роботі ігнорують їх, втупившись у монітор комп'ютера, книгу або екран телевізора, і потім кажуть, що не чули їх. В схожих, але більш трагічних випадках, пішоходи не чують клаксона машин, переходячи дорогу зі смартфоном в руках, а хірурги не помічають пищання різних медичних приладів, які сигналізують про небезпеку для здоров'я пацієнта.

Читайте такожПланшети і смартфони порушують нормальний сон дітейМарія Чейт (Maria Chait) з університетського коледжу Лондона (велика Британія) та її колеги знайшли пояснення цьому і виправдали любителів книг, телевізора і комп'ютера, простеживши за тим, як змінюється робота мозку в той момент, коли людина дивиться на складну картинку.

Як показали виміри МЕГ, концентрація уваги на будь-яких візуальних стимулах перебудовує роботу мозку таким чином, що чутливість слухової кори мозку до подразників різко падає, завдяки чому людина тимчасово "глохне", втрачаючи здатність розпізнавати навіть добре помітні і досить голосні звуки.

Ця глухота не є абсолютною – як показали експерименти, досить голосні звуки, такі як сирена швидкої допомоги або міліцейської машини, або гучний сигнал вантажівки здатні "пробитися" через знижену чутливість слухової кори мозку.