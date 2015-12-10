Груші допомагають схуднути

Дослідження, проведене в Університеті Луїзіани, показало: в учасників, які регулярно вживали даний фрукт, об'єм талії був менший, ніж у тих, хто груші не їв. Крім того, ризик ожиріння у них виявився зниженим на 35%. Причому, рівні фізичної активності і кількість споживаних калорій в цих двох групах істотно не відрізнялися.

Також фахівці встановили, що любителі груш в цілому правильніше харчувалися. Їх організм отримував більше вітаміну C, клітковини, магнію і калію, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Science World Report. На думку вчених, саме клітковина, яка міститься в грушах, допомагає підтримувати нормальну вагу.

Читайте такожПсихологи назвали основну причину переїданняВзагалі груша - дуже корисний продукт. В одній середній груші (178 грамів) міститься 101 калорія, 27 грамів вуглеводів і 1 грам білка. Вона забезпечує 12% від денної потреби у вітаміні С, 10% - у вітаміні К, 6% - в калії. Також тут можна знайти трохи кальцію, заліза, магнію, рибофлавіну, вітаміну В6 і фолата. В цьому фрукті є і інші корисні речовини - каротиноїди, флавоноли та антоціани.