Обід з колегами підвищує продуктивність праці

У новому дослідженні, яке тривало протягом 15 місяців, взяли участь 395 осіб. Учасники працювали на пожежних станціях. Добровольці оцінювали продуктивність роботи бригад і розповідали про частоту обідів з колегами. Дослідники встановили, що спільні прийоми їжі значно підвищували продуктивність роботи, розповідає meddaily.ru з посиланням на "HealthVesti.com".

На думку вчених, такі обіди сильно зближують людей. Саме завдяки цьому підвищується працездатність. Фахівці рекомендують роботодавцям при обладнанні офісу виділяти окрему кімнату для спільних обідів працівників. Це допоможе збільшити прибуток компанії.

А ще на продуктивність працівників позитивно впливає свіже повітря. Дослідження, проведене в Гарвардському університеті, показало: провітрювання приміщення і зниження рівня забруднення повітря в офісі покращує когнітивні функції працівників та їх здатність до навчання.