Вчені розрахували, як потрібно схуднути, щоб виглядати привабливо

Для експерименту вчені вибрали зображення облич, так як саме обличчя точно відображає індекс маси тіла (ІМТ) і є надійним індикатором здоров'я. На думку дослідників, повнота обличчя часто пов'язана з ослабленою імунною системою, проблемами в серцево-судинній системі і респіраторними інфекціями, і навіть незначне зниження маси тіла може покращити здоров'я, пишуть Новини Ізраїлю.

Вчені склали набір зображень облич чоловіків і жінок 20-40 років з поступовим збільшенням маси тіла і просили учасників дослідження вибрати з пари випадково підібраних знімків той, на якому людина мала надмірну масу тіла.

Виявилося, що поріг, при якому учасники помічають зміни в масі тіла, становить 1,33 кг/кв м. Після цього вчені спробували визначити поріг, при якому варіації повноти обличчя впливають на сприйняття привабливості.

Вони виявили, що для того, щоб виглядати більш привабливими, жінці середнього зросту необхідно схуднути на 6,3 кг, а чоловікові – на 8,2 кг. На думку дослідників, привабливість жінок в більшій мірі залежить від маси тіла, ніж привабливість чоловіків: це означає, представницям слабкої статі достатньо менше змін у вазі.