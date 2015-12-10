Підлітковий стрес може передаватися кільком поколінням
16:51, 10 грудня 2015Зарубіжні новини
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Вчені з Хайфського університету довели, що стрес, який щури пережили ще до вагітності, може викликати поведінкові зміни у їх прямих нащадків, коли вони досягнуть зрілого віку.
Стрес у дітей пов'язаний в основному не з тим, як проходила вагітність у матері, а з тим, яким було її дитинство і юність / newsru.co.il
Вчені також виявили пов'язаний зі стресом ген CRF1, який в кожного окремого нащадка виражається індивідуальним чином.
Все це привело вчених до висновку про те, що стрес у дітей пов'язаний в основному не з тим, як проходила вагітність у матері, а з тим, яким було її дитинство і юність, пишуть Новини Ізраїлю.
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Роком раніше канадські вчені довели, що стрес є потужним чинником, що передається через покоління і здатним впливати на перебіг вагітності. Тобто, якщо мати під час вагітності пережила стрес, ускладнень під час вагітності можуть очікувати не тільки доньки, але й онуки.
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