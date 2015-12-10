Біполярний розлад можна діагностувати за допомогою аналізу крові

Марк Фрай (Mark Frye) і його колеги пояснюють, що для постановки діагнозу психіатри спостерігають за пацієнтом, а також розмовляють з ним. Часто лікарі помиляються, вважаючи біполярний розлад через депресію, пише Медпортал.

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Вчені з Клініки Мейо (Mayo Clinic) пропонують більш точний метод діагностики. Він заснований на виявленні в біозразках, узятих у пацієнтів, ряду білків, асоційованих з біполярним розладом I типу.

Автори проаналізували 272 білка, виявлених у зразках крові, взятих у пацієнтів. 46 учасників дослідження страждали біполярним розладом І типа, 49 – біполярним розладом II типу і 52 – уніполярної депресії. Ніхто з контрольної групи, що складається з 141 добровольця, не страждав жодними психічними розладами. Дослідникам вдалося виділити 6 білків, концентрація яких істотно відрізнялася у здорових людей і у тих, хто страждав біполярним розладом I типу.

Учені підкреслюють, що для підтвердження отриманих результатів потрібно більш масштабне дослідження, однак вони не виключають того, що імунологічний аналіз через деякий почне використовуватись у клінічній практиці для діагностики психічних розладів.