У Мексиці схвалена перша вакцина проти лихоманки Денге

Влада Мексики дозволила застосування вакцини в областях з високим рівнем поширення лихоманки Денге. Імунізація може проводитися серед населення у віці 9-45 років, пише Ремедіум.

У найближчі кілька тижнів вакцина може бути схвалена ще в декількох країнах Латинської Америки і Азії. Витрати на створення першої в світі вакцини проти лихоманки денге перевищили 1,5 млрд євро.

Читайте такожНа Тайвані - спалах лихоманки Денге: українців просять утриматися від поїздок

Згідно з раніше представленими результатами клінічних досліджень, застосування вакцини на 80,3% знижує ризик госпіталізації через зараження лихоманкою денге. Також результати КД свідчать, що препарат успішно запобігає розвитку геморагічного синдрому – важкої форми лихоманки. Що стосується безпеки вакцини, то в ході роботи були виявлені серйозні побічні ефекти.