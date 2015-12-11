Негативні уявлення про старість підвищують ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Дослідники спостерігали за 158 людьми протягом десяти років. Середній вік випробовуваних – 68 років, ніхто з них на момент початку дослідження не страждав деменцією, пише Медпортал.

Учасники експерименту пройшли психологічні тести, де їм було запропоновано погодитися чи ні з твердженнями типу «старі люди розсіяні». Крім того, щорічно вони проходили процедуру МРТ. Як виявилося, люди, спочатку переконані в негативних проявах старості, мали менший обсяг гіпокампа - зони мозку, що відповідає за формування емоцій і консолідацію пам'яті. З роками обсяг гіпокампа у тих, хто був налаштований «втратити розум» до старості, ще більше зменшувався .

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Крім того, команда вчених досліджувала мозок 78 осіб, які померли в ході експерименту. Виявилося, що у тих людей, які на початку дослідження були схильні вірити в «нікому не потрібну старість», було більше амілоїдних бляшок і нейрофібрилярних клубків, формування яких характерно для хвороби Альцгеймера.

«Ми вважаємо, що стрес, який відчуває людина через негативне сприйняття старості, часто насаджуваного суспільством, може викликати патологічні зміни головного мозку», - зазначила провідний автор дослідження Бекка Леві (Becca Levy).