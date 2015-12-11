Електронні сигарети шкодять легеням так само, як і звичайні - вчені

Вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я Чана з'ясували, що в більшості ароматизованих електронних сигарет використовується речовина, яка може призводити до "попкорнової" хвороби легенів, пише Новий час.

Діацетил. Так називається речовина, яка, за даними американських вчених, міститься у понад у 75% ароматизованих електронних сигарет і рідинах для їх заправки. Крім нього, в сигаретах міститься ацетоин і 2,3-пентандион. Американська Асоціація виробників екстрактів і ароматизаторів визнає, що ці речовини несуть в собі загрозу розвитку респіраторних захворювань на робочому місці.

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Під час своїх досліджень вчені протестували 51 різновид електронних сигарет і рідин. В ході випробувань кожна сигарета поміщалася в закриту камеру і підключалася до пристрою, яке пускало через неї струмінь повітря. Цей процес тривав з 8 секунд і повторювався кожні 15-30 секунд. Повітряний струмінь піддавався аналізу.

Випробування показали, що в 47 видах електронних сигарет з 51 міститься, як мінімум, одна з вищезазначених речовин. Діацетил був виявлений у 39 випадках, ацетоин – 46, а 2,3-пентандион - у 23-х.

"Оскільки більшість питань, пов'язаних зі шкодою електронних сигарет, зосереджено навколо нікотину, є ще багато чого, чого ми не знаємо про ці пристрої. Крім нікотину, вони також містять компоненти, що сприяють розвитку раку, такі як формальдегід, і, як показує наше дослідження, у них також присутні речовини, що шкодять легким", - говорить один з авторів дослідження професор Девід Кристиани.

Зв'язок між діацетилом і "попкорновою" хворобою легень (діацетиловим облітеруючим бронхіолітом) була виявлена давно. Хвороба отримала своє прізвисько, коли після ряду численних випадків захворювання серед працівників підприємства компанії Gilster-Mary Lee, на якому виробляли попкорн для мікрохвильовок.