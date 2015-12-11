Нещасні люди живуть стільки ж, скільки і щасливі

Автори на чолі з Бетте Лю (Bette Liu) виявили, що щастя не подовжує життя. Дослідники також спростували популярну думку про те, що негативні емоції, нещастя і стрес призводять до хвороб. Вони пояснили, що в цьому випадку просто переплутані причина і наслідок – не негаразди призводять до проблем зі здоров'ям, а погане самопочуття змушує людей почувати себе більш нещасними.

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Спостереження за жінками тривало протягом десяти років. Через три роки після початку дослідження учасниці, середній вік яких на момент початку експерименту становив 59 років, відповіли на питання анкети, в якій їм пропонувалося оцінити стан здоров'я, рівень стресу і щастя. Кожна шоста жінка повідомила, що відчуває себе нещасною – стан здоров'я у таких учасниць експерименту був гірший, ніж у тих, хто вважав себе щасливими.

Після закінчення дослідження вчені оцінили рівень смертності серед тих, хто вважав себе щасливими і жінок, які вважали себе нещасними. Ці показники виявилися подібними в обох групах, тобто відчуття щастя ніяк не впливає на тривалість життя.

Вчені також планують провести дослідження, в якому візьмуть участь не тільки жінки, але і чоловіки.