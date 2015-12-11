Скандали в родині шкодять розвитку мозку дітей

У тих сім'ях, де іноді відбуваються сварки, діти погано справляються з навчанням і постійно перебувають у стресовому стані, пише med2.ru.

Британські вчені з Університету Східної Англії провели сканування головного мозку 58 підлітків віком 17 - 19 років. З'ясувалося, що дитина, батьки якої мають звичку з'ясовувати стосунки в її присутності, схильна до розвитку різного роду психічних розладів. Крім того, що ще гірше, у таких дітей мозок розвивається набагато повільніше, ніж у більшості однолітків з неконфліктних сімей.

Дослідники на чолі з доктором Ніколасом Волшом також провели опитування серед учасників наукової роботи. Встановлено, що 27 з 58 підлітків регулярно спостерігали за сварками батьків у віці до 11 років. Сканування довело, що абсолютно у всіх 27 дітей мозочок головного мозку був набагато менше за розмірами, ніж у тих, сім'ї яких не конфліктували.

Вчені підкреслили, що саме мозочок відповідає за роботу вестибулярного апарату, подолання стресу і здатність людини до навчання. З цієї причини, беручи до уваги такі невтішні результати дослідження, батькам варто ретельно стежити за тим, щоб їхні діти не були свідками таких неприємних сцен. Інакше проблеми з розвитком, складності в навчанні і навіть психічні розлади не змусять себе довго чекати.

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Нагадаємо, раніше подібні висновки зробили і американські дослідники. За їх словами, сварки батьків, навіть коли дитина спить, провокує зниження стресостійкості у дітей і призводить до проблем з ментальних та інтелектуальним розвитком.