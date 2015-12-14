Помірне вживання алкоголю подовжує життя пацієнтів з хворобою Альцгеймера

Всього в експерименті, що тривав два роки, взяли участь 224 особи у віці від 40 до 75 років, пише Медпортал. Ніхто з учасників не страждав алкоголізмом і у всіх них був діагностований діабет 2 типу.

Результати дослідження, проведеного данськими вченими на чолі з Франсом Бохом Вальдорффом (Frans Boch Waldorff), свідчать про те, що помірне вживання спиртних напоїв корисно для тих, хто страждає на хворобу Альцгеймера.

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Всього в експерименті, що тривав три роки, взяло участь понад 300 осіб. У всіх учасників була діагностована хвороба Альцгеймера на ранніх стадіях. 71% пацієнтів випивали не більше однієї дози алкоголю на день, а 17% - дві або три. Одна доза відповідає 10 мл чистого спирту, що еквівалентно 25 мл віскі або 175 мл вина.

Автори з'ясували, що смертність серед тих, хто випивав 2-3 дози спиртного в день, була на 77% нижче, ніж серед тих, хто вживав менше однієї дози алкоголю. Тепер вчені планують з'ясувати, чи впливає алкоголь на прогресування хвороби Альцгеймера у пацієнтів.