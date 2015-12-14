Вчені виявили новий чинник ризику розвитку аутизму

Дослідники проаналізували дані 23748 дітей з розладами аутистичного спектру (РАС), які народилися з 1984 по 2007 рік, розповідає Science World Report.

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Потім фахівці порівняли результати з контрольною групою з 208796 здорових дітей. Дослідження показало, що ризик аутизму був на 59% вище у дітей жінок з СПКЯ. Вірогідність цього розладу виявилася ще більше у дітей, чиї матері страждали ожирінням. Гендерних відмінностей вчені не знайшли.

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Дослідники припускають: справа в статевих гормонах, що впливають на плід у ранній період внутрішньоутробного розвитку. Гормональний дисбаланс при СПКЯ приводить до нерегулярних менструацій, утворення кіст в яєчниках та інших проблем зі здоров'ям, що, в свою чергу, може впливати на ризик РАС. Можливо, ретельне спостереження за жінками з СПКЯ буде сприяти ранній діагностиці аутизму.