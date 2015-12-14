Запатентовано перший у світі пластир з високим вмістом ібупрофену

11:00, 14 грудня 2015
Зарубіжні новини
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Пластир може застосовуватися при хронічному болю у спині, невралгії, артриті.

sunny7.ua

Співробітники Уорікського університету спільно з компанією Medherant запатентували перший у світі пластир з ібупрофеном, який дозволяє досягти стійкого знеболювання без необхідності прийому пероральних аналгетиків, пише Ремедіум з посиланням на The European Pharmaceutical Review.

Читайте такожПомірне вживання алкоголю продовжує життя пацієнтів з хворобою АльцгеймераВчені знайшли спосіб впровадити велику дозу препарату (майже 30% від ваги пластиру) у полімерну матрицю, складову основи пластиру. Згідно з даними розробників, знеболювальна дія пластиру триває до 12 годин.

Пластир може застосовуватися при хронічному болю у спині, невралгії, артриті. При цьому він містить в 5-10 разів більше знеболювального препарату, ніж деякі представлені на ринку гелі і патчі.

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