Американські онкологи навчилися лікувати рак простати за допомогою вірусу герпесу

Про це пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на статтю, опубліковану в науковому журналі Тһе Journal of Radiation Oncology.

В рамках цього дослідження, проведеного в період між 1999 і 2003 роком, шістдесят шість людей з раком простати у другій стадії, були розділені на дві групи. В одній з ни - хворі з більш легкою формою захворювання отримували тільки променеву терапію, а у другій групі В, де були важчі хворі, застосовували променеву та гормональну терапію одночасно.

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Брайн Батлер, керівник цього проекту, роз'яснив, що його співробітники вводили хворим аденовірус, схожий з тим, який викликає застуду і провокує герпес.

Дані отримані в результаті цього досвіду, привели вчених до висновк, що вірус герпесу, якщо його використовувати в комплексі з радіотерапією дислокується в клітинах пухлини та нищить її зсередини, при цьому підвищуючи імунітет людини.

Дослідники переконані, що в найближчому майбутньому вірус герпесу буде широко використовуватися для лікування ряду онкологічних захворювань. Справа за фармакологами, які повинні провести всебічне тестування такого роду препаратів.