3D-комп'ютерні ігри поліпшують пам'ять

Крейг Старк (Craig Stark) і його колеги провели експеримент, в якому взяли участь студенти, які не захоплюються комп'ютерними іграми. Протягом двох тижнів всі вони щодня грали у відеоігри, приділяючи цьому процесу півгодини на день. Одна група учасників грала в двомірну гру (angry birds), а інша – у тривимірну (Super Mario 3D World), пише Медпортал.

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До початку експерименту і після нього автори протестували пам'ять учасників дослідження, оцінивши таким чином роботу гіпокампу, ділянки головного мозку, яка відповідає за навчання і пам'ять.

Всім їм було запропоновано переглянути кілька картинок із зображеннями речей, що оточують їх у повсякденному житті. Через деякий час їм знову продемонстрували картинки, серед яких були як нові, так і ті, на яких були зображені всі ті ж об'єкти, але з незначними змінами. У розпізнаванні змінених картинок бере участь гіпокамп, а здатність такого впізнавання з віком знижується.

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Студенти, які грали в тривимірні ігри, поліпшили свої результати в проведеному тестуванні з запам'ятовуванням і розпізнаванням зображень. Їх пам'ять поліпшилася на 12%. Автори підкреслюють, що це не так вже й мало, приблизно на стільки ж цей параметр погіршується у віці від 45 до 70 років.

Найближчим часом Старк і його колеги планують з'ясувати, чи можуть 3D-ігри допомогти впоратися з пов'язаними з гиппокампом когнітивними порушеннями, що розвиваються у літніх людей.