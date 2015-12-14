Схуднення корисно для колін

Ожиріння— чинник ризику остеоартриту. Нерідко це захворювання повністю руйнує колінний суглоб, і його доводиться замінювати. Проблема в тому, що зруйнований хрящ не відновлюється, пише Здоров'я. Так що хворобу не можна повністю вилікувати, а можна лише уповільнити перебіг.

Наукова робота американських дослідників показує, що знизити швидкість деградації хряща в колінному суглобі при остеоартриті допоможе схуднення. Протягом чотирьох років учені спостерігали за станом 506 пацієнтів із зайвою вагою.

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Всіх учасників поділили на чотири групи: 1) ті, хто не худнув; 2) ті, хто за час дослідження схуд менш ніж на 10% від початкової маси; 3) ті, хто за час дослідження схуд більш ніж на 10% від початкової маси. Магнітно-резонансна томографія показала, що в 90% випадків процес деградації хрящів йшов найповільніше у людей з третьої групи.

Автори роботи планують провести додаткове дослідження, на цей раз про зв'язок діабету і деградації колінних суглобів. Воно триватиме вісім років.