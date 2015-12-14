Продукти, які допомагають роботі мозку

Вона містить апігенін, речовину, що сприяє утворенню нових зв'язків між нейронами головного мозку. Стівенс Рехен (Stevens Rehen) і його колеги додають, що апігенін також міститься в червоному перці, ромашці і багатьох інших рослинах, що вживаються в їжу. Раніше в експериментах на тваринах було показано, що речовини, які входять в ту ж групу флавоноїдів, що і апігенін, покращують пам'ять і здібності до навчання, пише Медпортал.

Бразильські вчені перевірили, як апігенін діє на стовбурові клітини людини, здатні перетворюватися на клітини різних типів. Через 25 днів після початку експерименту автори показали, що додавання апігеніну призвело до трансформації клітин в нейрони. Крім того, між клітинами формувалися міцні і складні контакти, що важливо для поліпшення пам'яті і процесу навчання.

Автори показали, що апігенін зв'язується з естрогеновими рецепторами, що й призводить до утворення нових нейронів і зв'язків між ними.

Відомо, що естрогенова терапія здатна уповільнити прогресію нейродегенеративних захворювань, таких як хворобу Альйгеймера або хвороба Паркінсона. Але подібне лікування може викликати ряд серйозних ускладнень, наприклад, спровокувати пухлинний ріст або призвести до збільшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Все це вказує на те, що апігенін може стати більш безпечною альтернативою естрогену у боротьбі з нейродегенеративними порушеннями.