У США схвалено препарат для лікування передозування фторурацилом

Препарат було зареєстровано під торговим найменуванням Вістогард (Vistogard), пише Ремедіум.

Фторурацил і капецитабін протягом багатьох років широко використовуються для лікування різних видів онкологічних захворювань, незважаючи на їх високу токсичність. Як зазначили в FDA, передозування хіміотерапевтичними ЛЗ трапляється рідко, проте вона несе серйозну загрозу життю пацієнта.

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Пероральний уридина тріацетат запускає каскад реакцій, що блокує апоптоз, викликаний застосуванням хіміотерапії. У разі передозування фторурацилом і капецитабіном необхідно забезпечити якнайраніше введення уридина тріацетата. Також препарат може використовуватися при розвитку життєвозагрозливої реакції хіміотерапію.

Ефективність та безпека нового препарату вивчалися у клінічних дослідженнях за участі 135 пацієнтів.