Розроблено нову методику лікування цирозу печінки

Рауль Мендез (Raúl Méndez) і його колеги з Інституту біомедичних досліджень (Institutef or Research in Biomedicine) показали, що інгібування роботи білка CPEB4 може запобігти формування аномальних кровоносних судин, пише Медпортал.

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При розвитку цирозу тканини печінки заміщуються сполучною тканиною, що порушує нормальний кровообіг органу. Розвивається портальна гіпертензія, а поза печінкою починають утворюватися додаткові кровоносні судини. Кровопостачання печінки погіршується, а також зростає ризик розвитку внутрішніх кровотеч – це пов'язано з тим, що "нові" судини легко ушкоджуються.

Одним з білків, що грають ключову роль у формуванні кровоносних судин, є васкулярний ендотеліальний фактор росту. Практично всі ліки, що пригнічують формування кровоносних судин, діють на цей білок або його рецептори. Суттєвим недоліком є те, що це також впливає на ріст і утворення нормальних судин організму.

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Автори з'ясували, що відповідальним за розвиток патологічного ангіогенезу при цирозі є білок CPEB, який також залучений в процеси утворення кровоносних судин при прогресії деяких форм раку. Високий рівень продукції цього білка характерна і для пухлин печінки.

Дослідники показали, що інгібування роботи CPEB дійсно пригнічувало розвиток аномальних кровоносних судин, ніяк не впливаючи на нормальний ангіогенез.