Помірне вживання алкоголю знижує ризик смерті від хвороби Альцгеймера

Попередні дослідження показали, що алкоголь зменшує ймовірність смерті від інфаркту та інсульту. Але, як відомо, алкоголь пошкоджує клітини мозку. Тому нове відкриття дуже здивувало дослідників. Фахівці проаналізували дані 330 осіб з ранньою стадією деменції, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Вчені з'ясували, що 2-3 одиниці алкоголю в день рятували людей з деменцією від передчасної смерті. Дослідники висунули кілька припущень. По-перше, ймовірно, у людей, які вживають алкоголь в помірних кількостях, ширше коло спілкування. Це може підвищувати якість їх життя та продовжувати його.

Читайте такожУкраїна приєдналася до європейської ініціативи "Stent for Life"Крім того, можливо, насправді, люди, які близькі до смерті, вживають менше алкоголю. Тобто, все може бути зовсім не так, як здається. Вчені поки що не радять людям, що страждають від хвороби Альцгеймера, вживати алкоголь. Щоб дізнатися більше, потрібно провести додаткові дослідження.