Вчені попередили, що прийом антидепресантів під час вагітності зумовлює народження дітей-аутистів

Канадські вчені з'ясували, що вживання антидепресантів під час вагітності збільшує ризик розвитку аутизму у дитини на 87 відсотків. Це відкриття викликало бурхливі суперечки серед психіатрів і нейрофізіологів. Дослідження було представлено в журналі JAMA Pediatrics, а коротко про нього повідомляє lenta.ru з посиланням на Science News.

Епідеміолог-перінатолог Анік Берар (Anick Bérard) з Монреальського університету та її колеги проаналізували дані про 145 456 немовлят, народжених у Квебеку з 1998 по 2009 рік. У дітей, чиї матері приймали селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (найпоширеніший тип антидепресантів) у другому чи третьому триместрі вагітності, розлади аутистичного спектру (РАС) діагностували на 87 відсотків частіше. Що стосується матерів, які вживали більше двох типів антидепресантів на пізніх стадіях вагітності, цей ризик зростав на 300 відсотків.

Автори статті закликають вагітних жінок, які страждають легкою або середньою тяжкістю депресії, по можливості уникати хімічних методів лікування. «Вправи і психотерапія в таких випадках працюють дуже добре», — зазначає Берар (яка також працює консультантом у судових справах, де фігурують антидепресанти та вроджені вади розвитку).

Розлади аутистичного спектру — це психологічні характеристики, що описують широке коло аномальної поведінки і труднощів у соціальній взаємодії і комунікації, а також жорстко обмежених інтересів і часто повторюваних поведінкових актів. За останні 10 років кількість нових випадків аутизму зросла майже вдвічі. Деякі вчені пояснюють цей сплеск громадською увагою і підвищеною точністю в постановці діагнозу, інші намагаються знайти об'єктивні причини.