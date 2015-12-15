Кава впливає на зв'язки у головному мозку
Расел Полдрак (Russell Poldrack) зі Стенфордського університету (Stanford University) протягом півтора років двічі на тиждень проходив десятихвилинну процедуру МРТ.
Вчений пояснює, що вирішив поставити експеримент на собі, щоб зрозуміти, як різні частини мозку взаємодіють між собою, а також як спосіб життя впливає на будову мозку, пише Медпортал.
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Для того, щоб зробити результати більш показовими, кожен вівторок перед МРТ він голодував і здавав аналіз крові. Аналіз крові допоміг йому зрозуміти, як пов'язана робота мозку та експресія генів, а також, що відбувається в організмі при розвитку тих чи інших захворювань. Так, при загостренні псоріазу, посилювалася експресія генів, що беруть участь у запаленні і розвиток імунної відповіді. Автор зазначає, що отримані ними дані настільки масштабні, що потрібен час для їх вивчення та аналізу.
Виявилося, що відсутність сніданку і ранкова чашка кави змушували мозок працювати інакше. Без кави (яку Полдрак пив перед процедурою четвергами) соматосенсорна і зорова зони головного мозку працювали краще. Результати експерименту явно вказують на те, що кофеїн впливає на зв'язк у головному мозку, змінюючи їх.
Експеримент ще не завершений, а робота по обробці отриманих даних продовжується. Полдрак вважає, що це дозволить отримати абсолютно нову інформацію про роботу головного мозку та взаємозв'язки його окремих частин.