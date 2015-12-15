Кава впливає на зв'язки у головному мозку

Вчений пояснює, що вирішив поставити експеримент на собі, щоб зрозуміти, як різні частини мозку взаємодіють між собою, а також як спосіб життя впливає на будову мозку, пише Медпортал.

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Для того, щоб зробити результати більш показовими, кожен вівторок перед МРТ він голодував і здавав аналіз крові. Аналіз крові допоміг йому зрозуміти, як пов'язана робота мозку та експресія генів, а також, що відбувається в організмі при розвитку тих чи інших захворювань. Так, при загостренні псоріазу, посилювалася експресія генів, що беруть участь у запаленні і розвиток імунної відповіді. Автор зазначає, що отримані ними дані настільки масштабні, що потрібен час для їх вивчення та аналізу.

Виявилося, що відсутність сніданку і ранкова чашка кави змушували мозок працювати інакше. Без кави (яку Полдрак пив перед процедурою четвергами) соматосенсорна і зорова зони головного мозку працювали краще. Результати експерименту явно вказують на те, що кофеїн впливає на зв'язк у головному мозку, змінюючи їх.

Експеримент ще не завершений, а робота по обробці отриманих даних продовжується. Полдрак вважає, що це дозволить отримати абсолютно нову інформацію про роботу головного мозку та взаємозв'язки його окремих частин.