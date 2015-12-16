Вчені пояснили, чому людина відмовилася від тривалого сну

Короткий і більш інтенсивний сон допоміг предкам людини приділяти більше часу спілкуванню і навчанню новим навичкам, а також дозволив мозку краще їх засвоювати. Про відкриття повідомляється в журналі Evolutionary Anthropology, паередает Lenta.ru.

Антропологи з Університету Дьюка з'ясували, що люди в середньому сплять 7 годин на день - незалежно від країни і рівня розвитку цивілізації. Інші примати сплять як мінімум вдвічі довше, деякі - до 17 годин на день.

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Крім того, у людей швидкий сон (фаза, характеризується підвищеною активністю головного мозку, а також сновидіннями) займає до 25% всього часу сну. У інших приматів цей показник не перевищує 5% - в інший час вони просто сплять. Тобто люди отримали можливість довше спати і вести активний спосіб життя завдяки тому, що більше часу приділяють «інтенсивному» сну.

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Антропологи припустили, що переходу до більш ефективного сну сприяли три фактори: підвищений ризик нападу хижаків на відкритих просторах савани (на відміну від дерев, де жили інші мавпи), посилення конфліктів всередині групи і, нарешті, переваги від більш тривалого спілкування з іншими особинами. Як і зараз, можливостей піти в цікаве місце і зустрітися з цікавими людьми було досить, щоб людина пожертвувала частиною свого сну.

Потім, швидше за все, сформувалася базова структура сну Homo sapiens: невелика тривалість допомогла приділити більше часу придбанню і передачі нових навичок і знань, тоді як фаза швидкого сну уможливила швидке засвоєння цих навичок.